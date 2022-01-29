также в разделеПолитика
Медведчук: Мы можем покупать у России уголь, топливо для АЭС, так почему не можем покупать газ? 7
Медведчук: Нужны прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска 10
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор 19
Угроза вторжения: США призывают Китай повлиять на РФ 66
Володин заявил, что России и Украине нужен мир, США и Европе не нужна ядерная война 53
Резников предостерег Берлин от восстановления «Германской демократической республики» 29
Ассоциация городов пожаловалась Зеленскому на давление правоохранителей 16
Зеленский считает самым большим риском для Украины дестабилизацию внутри страны 11
Медведчук призвал Зеленского откликнуться на предложение РФ и сесть за стол переговоров 44
КИУ: Полсотни депутатов не вернулись в Раду после зимних каникул 16
Понад 65 тисяч чорнобильців без медобслуговування - наслідки неприйняття бюджету на Київщині 11
У Зеленского отрицают его спор с Байденом 19
В МИД отреагировали на новые обвинения Сийярто в адрес Украины 30
ГБР: Порошенко хочет сорвать следствие и политизирует процесс 19
Сийярто: Позиция Киева по поводу прав меньшинств ограничивает любую поддержку 13
Медведчук - единственный, кто может помочь прекратить панику в обществе, отправившись на переговоры в Москву 23
Суд перенес рассмотрение жалобы на решение о мере пресечения для Порошенко на 11 февраля 13
Зеленский назначил и.о. командующего Нацгвардией 65

В политических соревнованиях Петра Порошенко и Владимира Зеленского не победит ни один из них. По мнению известного телеведущего Остапа Дроздова, «в бульдожьем поединке Зе-По нет победителя». Об этом ведущий и публицист заявил в интервью «Главкому».

Остап Дроздов предполагает, что по результатам «политического поединка» победителем может оказаться третья сторона, скорее всего, Россия.

«Зеленский – это нулевой термин Путина в Украине, в смысле предварительный. Усилиями этих любителей сцены расчищен плацдарм под окончательную россиянизацию», – считает Дроздов.

«Все так называемые «третьи» примерно в таком же ожидании – чтобы два бегемота перегрызлись и взаимно истощились. Третьей стороной я вижу, как это ни банально, Россию. Следующий президент – вероятно, максимально пророссийский. Не столько в открытой риторике, сколько в системе ценностей. К сожалению, война не стала разворотной точкой, которая развернула бы русифицированного «соотечественника» спиной к той черной дыре», – подчеркнул Остап Дроздов.

Публицист добавил, что сейчас видит усиление пророссийских настроений в украинском обществе, и в этом контексте противостояние Порошенко и Зеленского конъюнктурно выгодно пророссийским силам.

«Итак, пятая колонна, которая всегда колебалась в пределах 20% «населения», будет искать свое применение, и такой ресурс никогда не пропадет. Наши люди до сих пор не понимают, что эта страна им не принадлежит. А слово «переучреждение» их пугает не меньше, чем слово «конец». А я как раз о переучреждении думаю чаще всего. Потому что в злокачественной системе координат, где интереса украинца в Украине нет, нет ни одного положительного сценария», – подытожил телеведущий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
7
Теги