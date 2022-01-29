В политических соревнованиях Петра Порошенко и Владимира Зеленского не победит ни один из них. По мнению известного телеведущего Остапа Дроздова, «в бульдожьем поединке Зе-По нет победителя». Об этом ведущий и публицист заявил в интервью «Главкому».

Остап Дроздов предполагает, что по результатам «политического поединка» победителем может оказаться третья сторона, скорее всего, Россия.

«Зеленский – это нулевой термин Путина в Украине, в смысле предварительный. Усилиями этих любителей сцены расчищен плацдарм под окончательную россиянизацию», – считает Дроздов.

«Все так называемые «третьи» примерно в таком же ожидании – чтобы два бегемота перегрызлись и взаимно истощились. Третьей стороной я вижу, как это ни банально, Россию. Следующий президент – вероятно, максимально пророссийский. Не столько в открытой риторике, сколько в системе ценностей. К сожалению, война не стала разворотной точкой, которая развернула бы русифицированного «соотечественника» спиной к той черной дыре», – подчеркнул Остап Дроздов.

Публицист добавил, что сейчас видит усиление пророссийских настроений в украинском обществе, и в этом контексте противостояние Порошенко и Зеленского конъюнктурно выгодно пророссийским силам.

«Итак, пятая колонна, которая всегда колебалась в пределах 20% «населения», будет искать свое применение, и такой ресурс никогда не пропадет. Наши люди до сих пор не понимают, что эта страна им не принадлежит. А слово «переучреждение» их пугает не меньше, чем слово «конец». А я как раз о переучреждении думаю чаще всего. Потому что в злокачественной системе координат, где интереса украинца в Украине нет, нет ни одного положительного сценария», – подытожил телеведущий.