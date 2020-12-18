также в разделеПроисшествия
СМИ: Боевики вернули украинского военного задушенным 14
Во Львове подожгли автомобиль детектива НАБУ 10
Полицейским, сделавшим человека инвалидом, грозит до 10 лет тюрьмы 14
В «пьяных» ДТП с начала года погибли 97 человек 12
Кернес умер 98
Боевики трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет 9
В Украине – 12 047 новых случаев COVID-19 за сутки 137
В Днипре жертвами пожара в частном дома стали 3 человека 11
Сутки в ООС: боевики 11 раз нарушили перемирие 10
Вчера оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе 17
Не желавший ехать в больницу мужчина 3 часа отстреливался от полиции 22
Пятнадцатилетняя львовянка погибла из-за попытки сделать селфи 27
В Одесской области в ДТП пострадали 7 человек 11
Вчера оккупанты 9 раз нарушили перемирие 11
Под Харьковом тушили масштабный пожар на ТЭС 30
На Львовщине подожгли участковый пункт полиции: подозреваемый задержан 11
Боевики нарушили перемирие шесть раз, есть раненые 30
В Днипре строительный кран упал на бетономешатель 18

За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов обстрелами в течение всех суток.

Так, вооруженные формирования РФ четыре раза открывали огонь вблизи Водяного на Приазовье. Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же вел и снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники ответили незамедлительно. Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
7
Теги