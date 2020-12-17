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Юрий Витренко пожелал народным депутатам «найти лучшего кандидата» на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем, кто поддерживал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу сказать своим детям, что я не отказался помочь стране в сложное время. И что это не мне ненужно. Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее!» - отметил Витренко.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Верховная Рада в январе может вновь предпринять попытку назначения Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.
ForUm

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