За прошедшие сутки, 15 декабря, российско-оккупационные войска одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.

Огневые провокации вооруженных формирований РФ не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений - нет.