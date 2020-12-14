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Печерский суд Киева постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Слидство.Инфо, ссылаясь на постановление суда от 14 декабря.

Решение принял судья Сергей Вовк. В суд обратился с соответствующим иском адвокат одного из подозреваемых по делу.

Он утверждает, что сейчас якобы существует нарушение подследственности, потому НАБУ не может расследовать это уголовное производство.

Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генеральную прокурорку Ирину Венедиктову забрать дело в НАБУ и передать его в Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Напомним, НАБУ расследует дело, которое касается возможной причастности замглавы ОП Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

По данным бюро, вечером 1 декабря генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, сообщили в НАБУ.

Микитась обвинил замглавы ОП Олега Татарова в причастности к краху «Укрбуда».

28 ноября бывший чиновник Министерства внутренних дел при Януковиче, а ныне заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в интервью изданию «Закон и бизнес» заявил, что председатель НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти». В Офисе президента Украины сообщили, что заявление Татарова о НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства.
ForUm

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