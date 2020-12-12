С начала 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксированы возле Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.