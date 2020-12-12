также в разделеПроисшествия
Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе 8
В Украине – 13514 новых случаев COVID-19 48
В Одессе пьяный водитель насмерть сбил двоих пешеходов 13
Мужчина захватил заложников в Мариуполе и угрожал взрывом 12
Неизвестные пытались ограбить украинское консульство в Судане 13
Мужчина угрожал взрывом в одесском кафе из-за «сложной жизни» 13
Сутки в ООС: 9 нарушений перемирия, сбит вражеский беспилотник 9
На Тернопольщине разбился самолет, пилот погиб 24
За время «тишины» на Донбассе погибли 4 военных, 15 – получили ранения 13
В Полтаве с ночи тушат пожар в кинотеатре, найдено тело мужчины 17
В Одессе пытались поджечь BMW «коктейлем Молотова» 6
ООС: Боевики стреляли у Авдеевки, потерь нет 7
В Украине – 12585 новых случаев COVID-19, более 14 тысяч человек выздоровели 19
На Киевщине преступник бросил гранату и обстрелял полицейских 18
В курортной Кирилловке из-за шторма затопило десятки баз отдыха 96
На Одесчине мужчина избил полицейского, а на его напарника натравил собаку 19
В Украине число выздоровевших от COVID-19 снова превысило число заболевших 44
За сутки боевики 4 раза обстреляли украинские позиции 9

С начала 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксированы возле Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
5
Теги