На оккупированной территории Донбасса в плену у боевиков находится 241 украинец. И невозможно отследить условия их содержания и соблюдения их прав.

Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает РБК-Украина.

В пятницу она встретилась с послом Великобритании Мелиндой Симмонс. В ходе обсуждения они затронули тему пленных на Донбассе. Денисова попросила Симмонс обратиться к международному комитету Красного креста касательно усиления усилий по допуску их представителей на оккупированные территории.

Также Денисова и Симмонс обсудили резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, голосование по которой запланировано в ООН 16 декабря. Денисова попросила посла призвать представителей Великобритании поддержать резолюцию.