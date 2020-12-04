также в разделеПроисшествия
Чиновник ГосЧС с 2,18 промилле убил человека в ДТП на Хмельнитчине 16
На Львовщине «Ауди» на встречке «перевернул» микроавтобус: 3 смерти 17
Боевики стреляют и дистанционно минируют украинские позиции у Водяного 17
В Польше на стройке погиб заробитчанин 11
В Харькове задержали группу наркодилеров, в которую входил экс-полицейский 9
В Донецкой области на шахте погиб горняк 14
Часть Авдеевки из-за аварии осталась без тепла 22
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 2 нарушения перемирия 8
На Донбассе военный избил и поджег сослуживца 11
В Украине за сутки – 12498 новых случаев COVID-19 19
В Славянске женщина избила фельдшера скорой: требовала провести ПЦР ребенку 21
На Закарпатье грузовик раздавил легковушку: четверо погибших 21
В Запорожской области ради видео подростки подожгли ровесника 23
Военные сбили беспилотник и обнаружили вражескую ДРГ 20
Директор военного экспортера Евгений Ларин устроил дебош в аэропорту Амстердама 567
Из-за отсутствия света умерли два пациента на аппаратах ИВЛ 22
В помещении Нацкорпуса на Оболони произошел взрыв 20
При пожаре в Днепропетровской области погибли двое маленьких детей 10

За прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

Также, оккупанты провели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не раскрывали.

С начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили перемирие, использовав запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.

Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3786 грн.
7
Теги