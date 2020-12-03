Для того чтобы не допустить массовые скопления людей на новогодние праздники, столичные правоохранители могут ограничить вход на Софийскую площадь, где будет находиться новогодняя елка.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам», - заявил он.

Крищенко также добавил, что в случае отказа людей выполнять требования полиции предусмотрено административная и даже уголовная ответственность.

«Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, люди поймут, что мы пытаемся, в первую очередь, их здоровье сохранить», - добавил он.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что «интеллектуальный локдаун» будет предусматривать выход регионов из него в разное время.