Журналисты прямо назвали Сергея Левочкина реальным «заказчиком» кровавой бойни на Майдане 30 ноября 2013 года. Об этом заявил политический обозреватель Никита Варламов, комментируя журналистское расследование, вышедшее в эфире «4 канала»:

«Вся Украина помнит страшную ночь семилетней давности. Это ночь разгона людей на Майдане. Кровавые кадры жестокого избиения сотен невинных людей и студентов тогда облетели весь мир. И вот уже семь лет мы ждем ответа на вопрос: кто же дал команду «зачистить» Майдан? Кто виновен в массовом побоище в ночь на 30 ноября 2013 года в центре столицы?

Все указывает на то, что человеком, который дал команду «фас» - был тогдашний глава Администрации президента Сергей Левочкин. На днях на «4 канале» вышло расследование, где прямо говорится об этом.

Многие в «зачистке» Майдана до сих пор обвиняют экс-президента Виктора Януковича. Но люди, которые были в то время достаточно к нему близки, в один голос утверждают: для этого Янукович был слишком труслив. Он, несмотря на показную суровость, слишком боялся ответной реакции, как от своих же сограждан, так и от международного сообщества. Поэтому отдать настолько жестокую команду экс-президент, попросту, не мог.

Экс-нардеп от Партии Регионов Тарас Чорновил вспоминает, что в роковой вечер после возвращения из Вильнюса, где так и не состоялось подписание соглашения об Ассоциации с ЕС, Янукович встречался с Левочкиным, и тот докладывал о беспорядках на Майдане.

«Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», - говорит Чорновил.

Не исключено, утверждают журналисты, что Левочкин исказил команду Януковича совершенно сознательно. И в этом они солидарны с авторами других расследований, дополняя уже существующие версии новыми деталями. Мы же помним, как в СМИ обсуждалась информация о том, что Левочкин на должности главы АПУ мог специально спровоцировать разгон Майдана в отместку за то, что именно группа Левочкина-Фирташа летом 2013 года была отодвинута от контрабандных потоков на таможне, с которой они кормились долгое время. Согласитесь, потери сотен миллионов, а то и миллиардов долларов – весьма весомая причина для того, чтобы дождаться удобного момента и нанести Януковичу ответный удар.

В публичной плоскости, напоминают комментаторы из окружения экс-президента, такое противостояние выражалось и в противостоянии между Левочкиным и секретарем СНБО Андреем Клюевым, достигшее апогея в канун Евромайдана. Все логично – Клюев из орбиты Януковича, Левочкин – близок к Фирташу. Задача Левочкина - ослабить тех, кто был ближе всего к Януковичу и подставить самого Гаранта. Поэтому Левочкин дал команду «фас», и тут же написал заявление на увольнение, сумев сделать «финт ушами» и в последний момент «спрыгнуть с горящего поезда». А Клюев и Янукович, в которых полетели все обвинения, по итогу были вынуждены «разгребать» то, что наворотил экс-глава Администрации, и вскоре покинули страну.

Кстати, по странному стечению обстоятельств, единственным СМИ, чьи камеры работали в центре столицы в ту ночь и фиксировали начало «зачистки» – был телеканал Интер, принадлежащий Левочкину и Фирташу. Совпадение? Не думаю. И это тоже может говорить о причастности Сергея Левочкина к организованной бойне на Майдане.

Что самое интересное: Янукович тоже уверен в том, что сказать «спасибо за подставу» и за то, что он сейчас в Ростове, надо именно главе его Администрации. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил: «Виктор Янукович, когда его допрашивали непосредственно в Святошинском суде в качестве свидетеля, дословно он сказал, что «я подозреваю Левочкина, об этом свидетельствует много фактов».

Почему же бывший президент Петр Порошенко, зашедший на Банковую на крови тех, кто стоял на Евромайдане, прекрасно зная о роли Левочкина в побоище 30 ноября 2013 года, не предпринял никаких шагов, чтобы чиновник Януковича предстал перед судом? Более того: Левочкин, в отличие от своих «коллег по цеху» из Партии Регионов, удивительным образом, не попал ни под какие санкции, а снова стал народным депутатом и полностью сохранил весь свой бизнес. Ответ прост: Порошенко, известный своими амбициями и жадностью, «оправдал» Левочкина в обмен на поддержку его бизнес-партнера Фирташа на президентских выборах и Виталия Кличко на мэра столицы. Именно для этого Порошенко, Левочкин и Фирташ встречались весной 2014 года в Вене аккурат перед президентскими выборами.

Его бывшие соратники, в число которых входила экс-нардеп от Партии Регионов Анна Герман признаются: Сергей Левочкин обладает удивительной изворотливостью и умением вовремя «делать ставки» на нужных людей. Умудрившись прекрасно сдружиться с прошлой властью, Левочкин быстро сориентировался, кто из новых «зеленых зеленее», и быстро «навел мосты» в новой власти. А недавно еще больше упрочнил свои позиции на юге страны, когда вместе с Фирташем они «слили» собственного однопартийца Скорика на выборах в мэры Одессы. Там Скорик имел все шансы на победу, однако вездесущие журналисты узнали, что перед вторым туром Левочкин заключил взаимовыгодную сделку с Офисом президента – в итоге Скорик остался без поддержки со стороны группы Левочкина, Одесса досталась Труханову, а Фирташ и Ко получили в управление Одесский припортовый завод. Поставив там своего человека - Николая Парсентьева - на должность директора ОПЗ.

«Не знаю, сколько еще нужно нашим правоохранительным органам доказательств для того, чтобы наконец-то «прижучить» того, кто является реальным заказчиком побоища в ночь на 30 ноября 2013 года. Ведь даже министр внутренних дел Арсен Аваков прямо заявлял: «Господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте. Потому что он автор разгона Майдана». Перефразируя слова нашего бывшего президента, хочется спросить: «Каких еще доказательств вам, б*ть, не хватает?» - отметил Варламов.