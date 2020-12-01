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В Украине в связи с введением более жесткого карантина возможны ограничения в работе общественного транспорта. При этом остановки общественного транспорта внутри страны не должно быть.

Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

По его словам, возможно введение ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне.

«Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта. Общественный транспорт, железнодорожный, авиатранспорт - его работа останавливаться не будет», - добавил Криклий.

Министр отметил, что сейчас в правительстве идут консультации о конкретных датах возможного локдауна.

«Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать», - подчеркнул Криклий.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что «интеллектуальный локдаун» будет предусматривать выход регионов из него в разное время.
ForUm

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