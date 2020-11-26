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Верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RFI.

«За» высказались 305 сенаторов, против — 1.

Текст, который не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер, совместно предложили рассмотреть депутаты правой партии «Республиканцы», центристы (фракция UDI-Union centriste), Соцпартия, фракция CRCE (в основном, состоит из коммунистов) и экологисты.

Против принятия документа в ходе обсуждения высказались представители ультраправой партии «Национальное объединение».

Это первый случай, когда орган власти во Франции призывает признать Нагорный Карабах, отметил Брюно Ретайо, председатель фракции «Республиканцы» после внесения предложения в повестку дня Сената.

«Это премьера. Почти двадцать лет назад, Франция первой из всех наций мира признала геноцид армян. И вероятно, мы будем первыми, кто 25 ноября проголосует за резолюцию, которая осуждает действия господина Эрдогана и требует также проведения международного расследования в отношении военных преступлений, совершенных, в частности, в Нагорном Карабахе, но главное — требует признания Нагорного Карабаха», — объявил сенатор 19 ноября в эфире Sud-Radio.

Резолюция предлагает правительству «признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира».

Сенат Франции также в своем документе осудил «осуждает военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников и требует немедленного вывода Азербайджанских Вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-карабахском регионе с 27 сентября 2020 года».

Как сообщал ForUm, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

10 ноября с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.
ForUm

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