За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного. По позициям в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.