Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в Госдепе начался процесс передачи дел администрации новоизбранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Помпео отметил, что все процедуры будут соблюдены как того требует закон. Соответствующее решение в Госдепе приняли после того, как Администрация общих служб, что занимается вопросом смены президента, сообщила Байдену о начале передачи власти.

Накануне Администрация общих служб, которая занимается вопросами смены президента, сообщила Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий.

Как известно, действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах и заявляет о якобы фальсификации - впрочем, не приводя убедительных доказательств своих слов.

Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа вчера отказалась от большей части иска в Пенсильвании.