Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что получил негативный результат теста на COVID-19.

«Коронавирус позади – тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!» - написал он в Facebook.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находились в изолированных палатах больницы «Феофания».