В Нагорном Карабахе завершилось развертывание миротворцев из России. Об этом в пятницу, 20 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как передает Радио Свобода, по словам Шойгу, в район конфликта перебросили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады. Они составляют основу миротворческого контингента.

«Всего осуществлено 250 авиарейсов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники», - уточнил Шойгу на совещании у президента России Владимира Путина.

Среди прочего, министр отметил, что полностью разминировали Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией и теперь он будет патрулироваться российскими военными.

Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов сказал, в свою очередь, что нарушений режима прекращения огня и провокаций в зоне конфликта не было.

«Отдельные мелкие инциденты регулируются представителями миротворческого контингента на местах», - добавил Мурадов.

Как сообщал ForUm, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

10 ноября с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.