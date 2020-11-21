За прошедшие сутки, 20 ноября, на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом говорится в суточной сводке Операции объединенных сил.
Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем.
Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск используя запрещенные мины ПОМ-2.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским защитниками. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня, вступившие в действие 27 июля 2020, и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью», - отчитываются в штабе.
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