Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас напомнил об ожиданиях действий украинской власти относительно урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает УНИАН, об этом Маасикас сказал во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу».

Посол ЕС сказал, что поддержка Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины непреклонна и понятна без слов.

«Мы твердо верим, что на пути выполнения связанных с ЕС реформ Украина становится более устойчивой», - подчеркнул Маасикас и добавил, что Евросоюз, со своей стороны, помогает подкреплять и укреплять украинский суверенитет. В то же время он отметил, что реформы связаны и с вопросом предоставления Украине финансовой помощи.

Также он выразил сожаление, что вспышка коронавируса сделала невозможным полноценно использовать возможность безвизовых путешествий для украинцев. «Предоставление разрешения на безвизовые путешествия три года тому назад стало свидетельством выполнения Евросоюзом своих обязательств перед Украиной», - сказал посол ЕС и отметил, что это двустороннее движение, поскольку Украина также должна выполнять свои обязательства.

«Некоторые из этих обязательств были поставлены под сомнение Конституционным судом Украины. И теперь все зависит от избранных лидеров Украины и парламента, чтобы дать ответ этим вызовам, вызванным решением Конституционного суда, чтобы возобновить декларирование активов, восстановить правовую определенность вокруг НАБУ и других учреждений», - подчеркнул Маасикас.

Он сказал, что необходимо сделать так, чтобы украинские обязательства в этом контексте были и в дальнейшем соблюдены.



Посол ЕС признал, что, хотя нет хороших решений, но тем не менее ситуацию надо урегулировать. «Это требует всей преданности политического лидерства. Три недели прошло с момента решения Конституционного суда. Очень много было достигнуто в течение последних семи лет. Экономика Украины была стабилизирована, банковский сектор был очищен, торговля с ЕС была чрезвычайно увеличена, значительная часть энергетического сектора была реформирована, (начата) децентрализация... Мы очень рассчитываем на сотрудничество с нашими украинскими партнерами в рамках Соглашения об ассоциации, чтобы преодолеть кризис и закрепить эти достижения даже еще прочнее в рамках нашего сотрудничества», - подчеркнул Маасикас.





Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.