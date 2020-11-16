Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 килограмма уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жители Ривненской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ривненской области.

Сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали, что житель Ривного пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта «Борисполь» 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов. Такие камни является эксклюзивным и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США.

Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ривненской области совместно с Киевской таможней ГТС Украины.