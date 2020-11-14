За прошедшие сутки, 13 ноября, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных никто не пострадал.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

Так, боевики нарушили режим "тишины" возле Каменки, применив миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного оккупанты совершили выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. Возле Марьинки зафиксировали открытие огня вражеского снайпера.

«Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников, наши воины дали адекватный ответ, после чего вражеский огонь был прекращен», — говорится в сообщении.

Также на одном из участков возле Шумов боевики применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.