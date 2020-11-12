Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский подтвердил, что несколько судей отказываются участвовать в заседаниях до урегулирования политического кризиса, связанного с отменой ст. 366-1 УК.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что работу КС блокируют судьи, ориентированные на Офис президента, Вениславский сказал: «Нет судей, ориентированных на Офис президента. Есть судьи, которые понимают негативные последствия деятельности Конституционного суда, которые понимают, что в таких условиях работать суд не может и принимать решения, и поэтому они действительно сказали, что пока не будет решен этот политический кризис, мы не считаем нужным участвовать в заседаниях Конституционного суда».

Он уточнил, что из-за коронавируса «на больничном и на самоизоляции находится на данный момент четыре судьи - как раз те, которые голосовали против того решения».

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.