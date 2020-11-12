Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания», потому что в больнице были оборудованы специальные палаты, откуда можно было бы продолжать работать.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

«Это стандартная протокольная процедура. Было принято решение не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице. Потому было принято решение и он (Зеленский. - Ред.) переехал туда», - сказал Подоляк.

По его словам, у президента нормальное самочувствие.

«Да, иногда температура прыгает, но нет никаких признаков того, что ситуация ухудшается. Это синергия работы и наблюдения врачей», - сказал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что Ермак также находится в рабочем процессе.

Это же не ситуация, что ты заболел, два дня дома побыл, а потом приехал на работу. Ты обязан минимум две недели находиться на изоляции, а у тебя большой объем ежедневной оперативной работы, то есть тебе нужны ситуационные комнаты и так далее», - рассказал он.

В Офисе президента отметили, что в «Феофании» уже были оборудованы рабочие кабинеты, поэтому и было принято решение о госпитализации Зеленского и Ермака.

«Так как в любом случае нужно минимум две недели находиться в специальном месте, то нужно чтобы был оборудован рабочий кабинет. В «Феофании» это было сделано изначально под такие ситуации. В резиденциях или, тем более, квартире Андрея Борисовича это нужно было делать заново, а смысл?», - пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что и Зеленский, и Ермак продолжают активно работать, и каждый день проводить селекторы и встречи в онлайн-режиме.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания».