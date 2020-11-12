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За время пандемии коронавирусом заразились 75 народных депутатов, то есть каждый шестой.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в секретариате парламента, активных больных в настоящий момент 14 человек.

В самом аппарате парламента от COVID-19 пострадали 77 сотрудников, из них активно больных на данный момент 31 человек.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

 11 ноября председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что заболел коронавирусом

 
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