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Кабинет Министров согласовал законопроект о расширении прав для полиции на использование электрошокера. В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства.

Это решение было утверждено на заседании Кабмина в среду, сообщает РБК-Украина.

Согласно новому законопроекту, полиции разрешается использовать электрошокер при:

  • задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение и осуществляет физическое сопротивление полицейскому;
  • задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление и пытается сбежать;
  • задержании лица, осуществляещего вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;
  • задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в частности полицейского.

По текущим правилам, полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека/объекта, находящихся под охраной или же при нападении животного, которое угрожает жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.

Новый законопроект еще предстоит утвердит депутатам Верховной рады.

Напомним, Национальная полиция Украины готовится принять на вооружение специальные средства электропроводного действия с целью повышения безопасности граждан и офицеров.
ForUm

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