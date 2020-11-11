Из-за принятия решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 № 13-р /2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции было вынуждено направить в суды ходатайства о прекращении производства по 62 делам, сообщила пресс-служба агентства.

Среди них – дела таких должностных лиц:

Олега Гладковского, бывшего первого заместителя Секретаря СНБО;

Александра Тупицкого, Председателя Конституционного Суда Украины;

Олега Ляшко, бывшего народного депутата;

Нестора Шуфрича, народного депутата;

Сергея Таруты, народного депутата;

Игоря Насалика, бывшего министра энергетики и угольной промышленности;

Вадима Новинского, бывшего народного депутата;

Антона Полякова, народного депутата;

Елены Сотник, бывшего народного депутата.

«Этим и другим должностным лицам повезло, ведь работа, которая проведенная НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ», - заявили в агентстве.

Из-за решения КСУ от 27.10.2020 № 13-р/2020 работа НАПК остается заблокированной. Агентство лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», проводить по собственной инициативе проверку возможных фактов нарушения требований этого Закона, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.