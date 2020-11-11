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Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права», - заявили в ведомстве.

Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах. Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России.

Как сообщал ForUm,  9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

10 ноября с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле пограничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.
ForUm

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