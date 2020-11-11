За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером - применил миномет калибра 82 миллиметра, говорится в сводке ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 11 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.