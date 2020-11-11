также в разделеПроисшествия
В Днипре столкнулись 5 авто: один человек погиб, двое – пострадали
Умерла теща Порошенко 21
В Днипре мужчина обстрелял авто, не пропустившее его на переходе 14
На Закарпатье нашли застреленным пограничника 24
Вчера боевики дважды нарушили перемирие 8
В Одессе женщина угнала такси и попала на нем в ДТП 12
На Киевщине мужчина напал с ножом на беременную 31
На Херсонщине перевернулся автобус: 2 человека погибли, 10 пострадали 78
ООС: Боевики открывали огонь у Водяного 9
В Украине за сутки – 8 687 случаев COVID-19 22
Нападавшему в Кривом Роге сообщено о подозрении 14
Появилось видео обстрела почетного консульства Азербайджана в Харькове 20
От коронавируса умер заведующий отделением инфекционной больницы Львова 45
Масштабное ДТП в Харькове: водителю сообщили о подозрении 19
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих 92
Двух полицейских задержали за вымогательство 0,5 млн гривен 15
На киевского предпринимателя совершили разбой и требовали 2 миллиона долларов 23
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана 69

За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером - применил миномет калибра 82 миллиметра, говорится в сводке ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 11 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги