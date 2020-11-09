Со 2 по 8 ноября в медучреждения госпитализировали на 2 тыс. пациентов с COVID-19 больше, чем неделей ранее, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За эту неделю госпитализировали 9234 человек, что на 2 тысячи больше, чем за предыдущую неделю. Более 28 тысяч человек пребывают в медучреждениях с COVID-19 или подозрением», - сказал он.

По словам Степанова, за неделю выявили и подтвердили COVID-19 у 66824 человек, что на 13,5 тысячи больше, чем за предыдущую неделю. Количество ПЦР-тестов мы увеличили более чем на 8 тыс. за неделю.

«Напряженная ситуация с тестированием остается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской областях», - отметил министр.

В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8687 новых случаев заболевания COVID-19.