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Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса. Эти средства выделят Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Twitter.

Украинский лидер поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

«Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке», - написал Зеленский.

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
ForUm

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