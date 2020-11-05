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Украине пока удалось отвлечь угрозу потери безвизового режима с Евросоюзом после скандала, который возник вокруг Конституционного суда. Об этом в «Сніданку з 1+1» рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ТСН.

По его словам, после решения Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях госчиновников, Евросоюз был готов начать процесс приостановки безвиза.

«На прошлой неделе Конституционный суд поставил нас на край пропасти. Мы были на грани начала процесса, в результате которого потеряли бы безвиз. КС разрушил антикоррупционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Безвиз сейчас не шатается, благодаря тому, что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования»,- подчеркнул министр.

Кулеба сказал, что ситуацию спасла быстрая реакция руководства государства. В частности, речь идет о решении правительства хотя бы восстановить доступ к электронным декларациям, введение которых в Украине также было одним из условий предоставления безвиза. 

Украинские международные партнеры были шокированы решением Конституционного суда, отметил глава МИД. «Я знаю реакцию европейских коллег по состоянию на среду (28 октября. - Ред.), когда они почитали решение суда. Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок. Когда в четверг вечером систему восстановили, то они вздохнули с облегчением», - рассказал Дмитрий Кулеба и добавил, что теперь нужны системные решения в парламенте.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский  призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.
ForUm

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