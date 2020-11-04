Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №3911 проголосовали 235 народных депутатов.

Проектом Закона предлагается установить в качестве дополнительного наказания в виде конфискации имущества (или без таковой) за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса, что соответствует общим требованиям по применению этого вида наказания, установленным статьей 59 УК Украины.

Проектом часть вторую статьи 259 УК предлагается изложить в новой редакции, устанавливающей усиленную уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения или учреждения образования (в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).

Статья 259 УК предлагается дополнить примечанием, которым определяется указанный в части второй термин «критически важные объекты инфраструктуры», употребляемый в значении, определенном Законом Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины», - предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный вред и/или представлять угрозу для жизни и здоровья людей.