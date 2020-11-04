Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Привет из розыска! Я на больничном. Внимательно ищу исключения из статьи 19 Конституции Украины, для оправдания происходящего», - написал Вовк.

Напомним, 3 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Вовка в розыск.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.