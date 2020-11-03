Представители общественной организации «Украинское действие» принесли председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому «билет в Ростов».

Как передает УНИАН, сейчас возле здания КСУ проводят акцию Национальный корпус и ОО «Украинское действие».

Людей сегодня значительно меньше, чем в прошлую пятницу - не более нескольких десятков. Следует отметить, что количество правоохранителей превышает количество участников акции. Представители ОО «Украинское действие» принесли к зданию КСУ стилизованный «билет в Ростов» и хотели его вручить Тупицкому как намек, что он на посту председателя суда обеспечивает реализацию интересов России в Украине. Однако их никто не пустил в здание КСУ - двери оказались закрытыми, поэтому участники акции нацепили этот «билет» на забор суда.

3 ноября с 10: 00 КСУ продолжает рассмотрение представления относительно конституционности закона о языке.



Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.