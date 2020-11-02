Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отмененные решением Конституционного суда.

Об этом говорится в тексте законопроекта и пояснительной записки к нему, которыми располагает Украинская правда.

«Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции», которыми предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции...

Целью законопроекта является восстановление положений Закона №1700-VII («О предотвращении коррупции») в редакции, действовавшей до решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020, и создание условий для законодательного обеспечения соблюдения международно-правовых обязательств Украины в сфере предотвращения коррупции», - говорится в пояснительной записке.

В частности, предлагается вернуть НАПК следующие права:

- получать от чиновников информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на агентство задач;

- иметь автоматизированный доступ к системам, реестрам, банкам данных госорганов или органов местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

- вести учет и обнародование деклараций;

- осуществлять их контроль и проверку;

- осуществлять мониторинг образа жизни субъектов, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции».

При этом предлагается поручить правительству разработать законопроект о создании системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизм привлечения их к ответственности.

Согласно тексту законопроекта, он должен восстановить действие нескольких отмененных КС положений закона о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса, действовавших до печально известного решения Конституционного суда.

Разумков считает, что его законопроект будет зарегистрирован в Раде еще до конца понедельника и принят на этой пленарной неделе.

В Раде зарегистрирован ряд других законопроектов, которые также возвращают нормы по е-декларациям (но без судей).

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».