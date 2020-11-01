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Конституционный Суд Украины своим решением о признании неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за ложь в декларациях нарушил Конституцию Украины. Кроме того, КСУ поставил украинское общество в неудобное положение.

Так в эфире канала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Конституционный суд нарушил Конституцию, Кравчук ответил: "Безусловно".

«Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть как он нарушает. Украинское общество действиями Конституционного Суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов», - отметил он.

Также Кравчук объяснил, что президент Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда, потому что этого требовала ситуация.

«Президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения (КСУ, - ред.), и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ», - сказал он.

По словам Кравчука, предложенный Зеленским документ - это законопроект, а не указ.

«От ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственно возможный вариант», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.
ForUm

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