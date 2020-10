Об этом сообщила семья актера, информирует BBC.

Шон Коннери умер ночью во сне, находясь на Багамских островах. Сообщается, что некоторое время он чувствовал себя плохо.

Sean Connery, the Scottish actor whose five-decade-long movie career was dominated by the role of James Bond, has died at the age of 90, the BBC reports, citing a statement from his son. https://t.co/NrSKXTXYGi pic.twitter.com/WeK9QBXyYd