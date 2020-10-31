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Легендарный британский актер Шон Коннери, который первым сыграл роль суперагента Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет в субботу, 31 октября.

Об этом сообщила семья актера, информирует BBC.

Шон Коннери умер ночью во сне, находясь на Багамских островах. Сообщается, что некоторое время он чувствовал себя плохо.

Коннери снялся в более чем 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга; актер был первым исполнителем роли британского суперагента Джеймса Бонда.
ForUm

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