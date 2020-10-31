Законопроект о перезагрузке работы Конституционного суда соответствует ценностям Конституции Украины. Особенно в сложившейся ситуации.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он отметил, что выполнение решений суда приведет к тому, что все действия по антикоррупционному законодательству в дальнейшем будут признаны незаконными.

«В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины», – подчеркнул Вениславский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "О восстановлении доверия общества к конституционному судопроизводству". В нем предлагается признать неправосудными (никчемными) решения КСУ по статьям, связанными с антикоррупционной деятельностью, и уволить весь состав суда.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.