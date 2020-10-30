Действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено, несмотря на решение КСУ, заявил министр юстиции Денис Малюська. Он пояснил в эфире канала «Украина 24», что решение КСУ не отвечает стандартам для такого органа.

«Решение Конституционного суда является, мягко говоря, спорным. Оно вызывает немало дискуссий и удивления, и оно, очевидно, не вписывается в рамки КСУ. Соответственно, это вызвало возмущение и реакцию всех государственных органов, потому что это решение не отвечает высоким стандартам, которым должно было бы отвечать решение такой важной институции», — сказал он.

Малюська заявил, что ситуация не является критической.

«Мы можем и полностью вернем антикоррупционную инфраструктуру, которая была поставлена на грань уничтожения решением КСУ. Уже восстановлена деятельность Реестра электронных деклараций распоряжением Кабмина, уже возобновлены спецпроверки, которые проводит НАПК. Полностью весь функционал без изменений в закон восстановить не удастся, но мы эти шаги делаем», — сказал он.

При этом министр юстиции указал на риск для ключевых реформ последних лет, проведенных в Украине.

«Но проблема, которая была вчера проговорена на заседании СНБО, была в том, что мы можем побороть последствия, хотя это и потребует времени и усилий. Но у нас остаются риски, связанные с тем, что почти все ключевые реформы, принятые Верховной Радой в последнее время, находятся на рассмотрении в Конституционном суде. И этот генератор рисков может свести на нет практически все реформы, которые были имплементированы в последние годы. Именно это и стало причиной резкой реакции президента и СНБО», — сказал он.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.