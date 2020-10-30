В тех уголовных производствах Национального антикоррупционного бюро Украины, которые пришлось остановить из-за решения Конституционного суда Украины, фигурируют и сами судьи КСУ. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

«В первую очередь среди производств фигурируют судьи Конституционного суда, которые принимали это решение. Это не первое решение, которое направлено против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел (которые расследовало НАБУ. - Ред.) касаются судей Конституционного суда. Судьи, которые приняли решение в отношении себя, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности», - сказал глава НАБУ.

Сытник не назвал конкретных фамилий судей КСУ, которые фигурируют в производствах НАБУ, однако отметил, что в отношении этих судей НАПК провело «полную проверку».

«Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку судей Конституционного суда. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации - ред.), и по этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Фактически ряд судей Конституционного суда действовали в состоянии конфликта интересов», - сказал Сытник.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.