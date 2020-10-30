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В Кишиневе 30 октября от неизвестного поступило сообщения о заминировании зданий мэрии столицы и посольства Украины в Молдове, передает Укринформ.

В Управлении полиции Кишинева отметили, что в 7:00 в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что в здании мэрии Кишинева и посольства Украины в Молдове заложены бомбы.

На место прибыли спецподразделения полиции и саперы. Территорию вокруг зданий оцепили. Транспорт перенаправляли на соседние улицы.

Из здания мэрии эвакуировали всех людей.

Через несколько часов стало известно, что во время проверки саперы не обнаружили подозрительных объектов ни в здании мэрии, ни в посольстве Украины. В полиции по обоим случаям возбудили уголовные дела, а сейчас пытаются установить личность звонившего.

 
ForUm

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