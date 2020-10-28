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За прошедшие сутки, 27 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет, говорится в сводке ООС.

Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.  
ForUm

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