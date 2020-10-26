В партии «Слуга народа» планируют постепенно имплементировать в законодательство результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, и хотят начать с сокращения количества народных депутатов.

Как передает Укринформ, об этом заявил народный депутат, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге 26 октября.

«Какой-то, скажем так, авральной истории, сейчас срочно по этим вопросам (готовить. - Ред.) 5 законов и так далее - я не думаю, что может быть. Но постепенно мы обязательно так или иначе дадим ход всем тем вопросам, которые люди поддержали. Начнем с сокращения количества народных депутатов. Я думаю, что этот вопрос даже, возможно, на горизонте этой сессии Верховной Рады, которая продлится до февраля. Посмотрим, какая у нас будет ситуация с эпидемией. К сожалению, видим, что немножко динамика разворачивается», - сказал Корниенко.

Он отметил, что, учитывая распространение коронавирусной болезни, парламент в первую очередь будет уделять внимание самым важным вопросам, как, например, проект госбюджета на 2021 год.

Корниенко напомнил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию о сокращении количества депутатов до 300 уже получил заключение Конституционного суда.

«Самый простой кейс для меня - это третий вопрос. У нас лежит на втором чтении возвращенный из Конституционного суда проект изменений в Конституцию, который признан Конституционным судом соответствующим Конституции, его можно голосовать. Не уверен, что он прошел комитет, это следует из выяснить. Но в принципе, это достаточно быстро можно сделать. Далее вопрос к коллегам, кто, несмотря на цифру народной поддержки в 90%, как себя будет в зале вести. Будем смотреть, кто несмотря на 90% поддержки этой идеи в народе будет как-то пытаться уклониться от голосования за эту инициативу», - сказал Корниенко.

В отношении легализации медицинского каннабиса, то Корниенко сообщил о существовании трех соответствующих законопроектов, которые разрабатывали различные подгруппы во фракции «Слуга народа».

«Я надеюсь, что коллеги найдут в себе силы объединиться и сделать общий, чтобы мы не дискутировали друг с другом. И в принципе можно его вносить, дальше обсуждать. То есть дальше провести еще дискуссию с обществом относительно того, как лучше это реализовать в масштабах Украины. Опять же, в зале будет поддержка или нет - тут как Верховная Рада будет определять», - отметил Корниенко.

Комментируя вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе, депутат сказал, что, «несмотря на масштаб поддержки, этот вопрос требует еще дискуссии в обществе».

«Относительно пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах - мы видим, что поддержка велика. Надо консультироваться с нашим Комитетом правовой политики, с Антикоррупционным комитетом, какие есть варианты. То есть, это больше касается фракции, депутатов. То есть будем обсуждать» , - сказал председатель партии «Слуга народа».

Комментируя вопрос о праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности, которое поддерживают 74,21% украинцев, Корниенко сказал, что «Президент как наш главный дипломат дальше будет учитывать это в своей деятельности».

При этом председатель партии «Слуга народа» отметил, что ему трудно сказать о законодательном обеспечении этого вопроса.

Напомним, в день голосования на местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить и на пять вопросов от президента.

По данным партии «Слуга народа», в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняли участие около 5 млн человек.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляют, что опрос «5 вопросов от президента» создал неоправданное политическое преимущество партии президента «Слуга народа».