Около сотни народных депутатов из фракции политической партии «Слуга народа» утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится два дня.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

«Мы не будем делать там заседания, это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Мы, когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек, и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Находиться на Донбассе будем два дня», - отметила Кравчук.

По её словам, в ходе этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и с гражданскими в тех населенных пунктах, возле которых дислоцируются бригады. Результаты же работы, проведенной на Донбассе, «Слуги народа» планируют обсудить на заседании фракции уже после возвращения в Киев.

В то же время Кравчук объяснила, почему к этой поездке на Донбасс фракция присоединилась не в полном составе.

«Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или же заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов», - уточнила политик.