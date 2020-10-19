Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев убежден, что в парламенте не будет «бюджетной ночи».

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Гетманцев отметил, что в соответствии с законодательством парламент должен до 20 октября рассмотреть проект бюджета на 2021 год в первом чтении. «В законе действительно до 20 октября мы должны рассмотреть и нам очень хотелось те сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом, соблюдать так же, как мы это сделали в прошлом году, но в законе есть несколько сроков - предельный срок для принятия бюджета - это 1 декабря», - заявил он.

«И я думаю, что если мы даже не рассмотрим в первом чтении 20 октября, то мы успеем его рассмотреть в целом до 1 декабря и сделаем так, чтобы не было самого страшного - «бюджетной ночи», когда в бюджетный закон проходят любые поправки, которые депутат даже не в состоянии заметить и не понимает, за что он голосуют», - отметил председатель комитета.

По словам Гетманцева, профильный комитет может собраться на текущей неделе для рассмотрения проекта бюджета на следующий год, но конкретной даты он не знает.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.

Верховная Рада планировала провести внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.