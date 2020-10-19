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За прошедшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оба факта задокументированы на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника оружие не применяли.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
ForUm

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