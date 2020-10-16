Западные службы безопасности в частном порядке пришли к выводу, что отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального произошло при непосредственной организации ФСБ России. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет The Guardian.

Выводы о причастности ФСБ поддержали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции. На основании этого вывода страны ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова.

В решении о санкциях говорилось, что руководитель российской спецслужбы «оказывал поддержку» людям, которые отравили Навального или имели к этому отношение.

Двое собеседников сказали, что, по их мнению, за отравлением стоит Вторая служба ФСБ России, «отвечающая за противодействие терроризму, экстремизму и внутриполитическим угрозам от имени Кремля».

Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну.

Источники в беседе с лондонским центром «Досье» Михаила Ходорковского заявили, что выбор «Новичка» был преднамеренным. ФСБ контролирует яды, многие из которых неизвестны. Они подчеркнули, что если бы ФСБ хотела убить Навального, то сделала бы это.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.