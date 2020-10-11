На Донбассе 10 октября боевики раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Водяного оккупанты провели один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.
«Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали», - отметили в штабе ООС.
Также, военнослужащие Вооруженных сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализовано ячейки возгораний неподалеку Болотенного.
С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.
Напомним, пару дней назад боевики совершали обстрел у Водяного.
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