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За минувшие сутки, 9 октября, российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных вследствие обстрелов никто не пострадал.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

Сообщается, что оккупанты провели несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия в районе ответственности Оперативно-тактической группировки Север возле поселка Шуми.

В штабе отмечают, что эта огневая провокация не несла угрозы украинским военным, поэтому наши подразделения не применяли оружие в ответ.

Боевых потерь вследствие выстрелов среди украинских военных нет.

С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
ForUm

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