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В проект государственного бюджета на 2021 год народные депутаты подали более пяти тысяч поправок, бюджетный комитет будет рассматривать их на следующей неделе. Об этом рассказала заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает Укринформ.

«Я знаю, что на следующей неделе Бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки (к проекту Государственного бюджета на 2021 год. - Ред.). Подано около пяти тысяч поправок в бюджет. Это довольно сложная работа, но бюджетный комитет будет работать, если нужно, в режиме видеоконференции, онлайн, это доступно», - рассказала депутат.

Кравчук также выразила убеждение, что народные депутаты смогут собраться 20 октября на заседание парламента для рассмотрения проекта бюджета в первом чтении.

«Сейчас как раз максимально тот период, чтобы уменьшить социальные контакты и чтобы выздоровели народные депутаты, которые сейчас болеют. Сейчас болеют, насколько я помню, 22 народных депутата в целом в Верховной Раде и в нашей фракции - девять. К сожалению, вчера еще прибавился еще один положительный тест у одного из моих коллег. Поэтому действительно для этого нужно время. Хорошо, что сейчас идет работа в комитетах», - отметила Кравчук.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.

Верховная Рада проведет внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.
ForUm

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