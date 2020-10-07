Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали попытку вовлечения спецслужбами РФ жителя одного из пограничных районов Черниговской области к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что наш соотечественник периодически выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки был задержан российскими правоохранители за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ.

Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество. По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Их также интересовала информация в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов, граждан, которые систематически ездят в Россию на заработки. Собранные данные человек должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ.

По возвращению домой мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задачах.

Служба безопасности Украины напоминает, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей, и добровольно сообщили в органы государственной власти о фактах привлечения к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

В последние годы на Черниговщине контрразведчиками СБУ разоблачили ряд попыток со стороны иностранных спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности.

Под усиленным вниманием иностранных спецслужб находится широкий спектр наших соотечественников - от работников органов местного самоуправления, военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС) и членов их семей, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ для трудоустройства, в коммерческих целях, посещения родственников и т.д.